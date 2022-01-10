Haseke’ye su verilmiyor diyenler İdlib’i susuz bıraktı

Suriye rejiminin, bölgedeki su ve elektrik kesintileri üzerinden yaptığı kara propaganda ile sürekli Türkiye'yi suçlamasına Rusya sessiz kalıyordu. Başta Haseke olmak üzere bölgedeki kesintilerden dolayı Türkiye'ye eleştirilerini iletiyor, general seviyesindeki görüşmelerde bu hususu dile getiriyordu. Haseke bölgesine giden suyun Allouk Su Tesisinden pompalanmasında kullanılan elektriğin rejimin kontrolündeki barajlardan geldiği, PKK/YPG terör örgütü uzantısı SDG ve rejim güçlerinin sürekli olarak elektrikleri kesmek suretiyle bölge halkını cezalandırırken bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye, Haseke halkı susuz kalmasın diye jeneratörler getirip pompaları çalıştırdı.



SIKINTI ARTIYOR

Rusya ve rejim güçleri, hava saldırılarında bölgeyi kontrol eden silahlı militan grupları hedef aldıklarını, sivillere yönelik saldırı düzenlemediklerini ifade etse de son bir haftada yaşananlar bunların aksini kanıtlıyor. İdlib'teki yetkililer, "Ruslar altyapıya ve ekonomik tesislere odaklanıyorlar, bu da insanların çektiği sıkıntıyı artırıyor" ifadelerini kullandı.



BM'DEN ÇAĞRI: SİVİLLERE SALDIRI DURMALI

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts da bölgedeki su tesislerinin bombardıman sırasında "ağır hasar" gördüğünü teyit etti. Cutts, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırılar durmalı" çağrısı yaptı. Halen su krizi ile karşı karşıya bulunulurken, sivil altyapıya yönelik yıkımın devam etmesinin sadece sivillerin daha fazla acı çekmesine neden olacağını belirtti.