İstanbulkart karaborsaya düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, soru önergesi veren Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı Muharrem Balık İstanbulkart konusunu gündeme getirdi.



İstanbulkart temini için kullanılan bin 47 cihazda tek ya da çift geçişlik biletler satıldığını belirten Balık, 275 cihazda ise İstanbulkart satışı yapılması gerekirken kart bulunamadığını bildirdi.



İstanbulkart'ın 'adeta karaborsaya' düştüğünü vurgulayan Balık, şunları söyledi: "Tarihinde hiçbir zaman yaşamadığı kadar sorunla karşı karşıya kalan İstanbulkart bugün geldiğimiz noktada İstanbullular için bir büyük sorun haline gelmiş, tabiri caizse karaborsaya düşmüştür. Görüyoruz ki 16 milyon İstanbullu için çalışacağız diyenler, ses var görüntü yok misali icraattan uzak, şekilden ibaret çalışmalarla göz boyamaya, mevcut kurulu düzen üzerinden PR yapmaya devam ediyor. Hatta PR yaparken bile işi eline yüzüne bulaştırıp işleyen sistemi de bozuyor. Mevcut İBB yönetimi icraatlarına şehrin sorunları bitmiş hizmete gerek yokmuş gibi İstanbul'un tarihinden ve siluetinden esinlenerek tasarlanmış İstanbulkartı değiştirmekle başladı. Kız Kulesi ve cami görsellerinin olduğu İstanbulkart yerine renkli çeşitlerin yanı sıra kalp görselinin yer aldığı bir çalışma yapıldı. Bilindiği üzere İBB yönetimi daha önce de cami siluetini İBB TV'nin ve Beyaz Masa'nın logolarından da kaldırmıştı. Fatih'in karadan gemiler yürütüp fethettiği mübarek İstanbul şehrinde bugün hizmet bekleyen vatandaşlar çalışmayan İETT otobüslerini ittiriyor, bozulan tramvaylar nedeniyle raylarda yürüyor, çalışmayan otobüslere binmek için saatlerce kart kuyruğunda bekliyor."



'CHP KENDİ MEZİYETİNİ HATIRLATTI: KUYRUK'



'CHP demek kuyruk demektir' düsturunu 16 milyona yeniden yaşattığını belirten Balık, "Ekim ayı Meclisinde soru önergesi olarak değindiğimiz ve CHP grup sözcüsü Tarık beyin de tasdik ettiği, kısa süre içerisinde çözüleceğini iddia ettiği İstanbulkart kuyruklarının çözülmeyi bir kenara bırakın artarak devam ettiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Geldiğimiz noktada yıllardır bizim bildiğimiz ve dillendirdiğimiz ama halkımızın hafızasında kalmış olan 'CHP demek kuyruk demektir' düsturunu tekraren 16 milyon İstanbulluya yaşatarak hatırlatmışlardır. İstanbullu bir yerden diğer bir yere ulaşabilmek için önce İstanbulkart kuyruğuna daha sonra otobüs ve metrobüs kuyruğuna, akabinde trafikte oluşan uzun araç kuyruklarına, işin daha vahim olanı da bu şikâyetleri belirtmek adına ALO 153 te saatlerce süren operatöre bağlanmak kuyruğuna girmek zorundalar. Başarısız yönetimin başarısız mobil uygulaması nedeni ile İstanbul'da ulaşım çözümsüz kalmış ve bir çile haline dönmüştür" dedi.



Balık, önergesinde mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesinin yapılamaması, İstanbulkart yetersizliği, aplikasyonlarda yaşanan sorunlar, Alo 153 Çağrı Merkezindeki bekleme sürelerini sordu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.