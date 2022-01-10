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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
KOVID-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün (dün) kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesi'ne, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan genel başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı. Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı. ANKARA
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Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
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