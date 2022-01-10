Millet İttifakı’nda kavga: CHP ve İYİ Partililer birbirlerine hakaret yağdırdı

Ümraniye Belediyesi Meclisi Ocak ayı 1'inci oturumuna Millet İttifakı üyelerinin kavgası damga vurdu. 3 Ocak Pazartesi günü toplanan meclisin gündeminde bulunan Denetim Komisyonu oluşturulması ve Denetim Komisyonu Üye seçiminde CHP ve İYİ Partili meclis grupları birbirlerinden habersiz Denetim Komisyonuna üye seçmek için aday çıkardı. Oylama esnasında İYİ Partili Meclis üyeleri , "Böyle ittifak olmaz olsun. Bizlere hiçbir şey sorulmuyor. Hiçbir arkadaşımıza komisyonlarda görev verilmedi" diyerek isyan etti.
Denetim komisyonunda görev almak istediklerini ve CHP Meclis üyelerinin bunu hiç dikkate almadığını ifade eden İyi Partili meclis üyeleri, bunun üzerine denetim komisyonu seçimlerinde İyi Parti olarak meclis üyeleri Tolga Can'ı aday gösterdiklerini ifade etti. Oylama sonrasında CHP'nin gösterdiği aday yerine İYİ Partili meclis üyesi Denetim Komisyonuna seçildi. Oylama sonrasında İYİ Partililer, "Meclisin taktiri ile CHP'li meclis üyesi 10 oy alırken bizim meclis üyemiz 23 oy alarak denetim komisyonu üyesi olarak seçildi" söylemlerinde bulundu.
'BİZİM KÜMESTE YAŞAYIP YAN TARLADAN BESLENİYORLAR'
Yaşanan karşılık atışmalar üzerine CHP Meclis üyeleri, meclis çıkışı İYİ Parti Meclis üyelerine hakaretler yağdırdı. CHP Meclis üyesi Sacit Eyüpoğlu, "Yazıklar olsun! Bizim kümeste yaşayıp yan tarladan besleniyorlar" dedi.
İYİ Parti Meclis üyesi Yakup Fındık ise "Bizim bir şerefimiz var, kendilerini defalarca uyardık dinlemediler. Bizler kimsenin kuklası değiliz. İyi parti bu milletin partisi bizlerde milletin meclis üyesiyiz" ifadelerini kullandı.
Ümraniye Belediye Meclisinin Ocak ayı 1. oturumunda İYİ Partili ve CHP'li üyeler arasında gerçekleşen bu tartışma üzerine AK Partili Meclis üyesi Yavuz selim Tuncer, "Siz beraber seçimlere giren ve aynı listeden seçilen meclis üyelerisiniz. Sizin iç kavganıza biz dahil olmayız. Bizim için ha CHP ha İYİ Parti ikisinde Millet İttifakı'nda bize muhalefet yapan partilerdir. Kavgalarınızı Ümraniye Meclisine değil de kapalı kapılar ardında yaparsanız, meclisimiz ve halkımız gereksiz gündeminize dahil olmazlar" şeklinde konuştu.