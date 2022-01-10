On binler şühedanın izinden yürüdü

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde on binlerce vatandaş ecdada saygı yürüyüşünde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği için, yaklaşık 20 bin kişi, dün sabah saatlerinde, ellerinde Türk bayraklarıyla dağın Kızılçubuk zirvesinde toplandı. "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen yürüyüşüne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
'ın yanı sıra kuvvet komutanları, il protokolü ile çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerimleri ve duaları dinleyen vatandaşlar, ardından askeri birliklerle birlikte, törenin yapılacağı alana yürüdü. Eski asker kıyafetleri giyen bir grup da yere serdikleri seccadeler üzerinde namaz kılıp şehitleri yad etti.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop
da telgraf gönderdi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa sınırında şehit düşen askerleri de anarak, saldırısı sonrası 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Akar, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi. Programda, jandarmanın 'Çelik Kanatlar' gösterisi de büyük ilgi gördü. 1. Dünya Savaşı sırasında (22 Aralık 1914) Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na karşı giriştiği Sarıkamış Harekâtı'nda, askeri taktik hatası nedeniyle 60 bini donarak toplam 78 bin asker şehit düştü.