Sokak hayvanları adına büyük adım!

İlçede 50 bin metrekare alan üzerine 2 bin hayvan kapasiteli rehabilitasyon merkezinin kurulmasına yönelik inşaat çalışmalarına başladı. Başkan Ramazan Şimşek, "Hayvanlarımıza doğal yaşam alanları oluşturmak istiyoruz" dedi. SABAH ekibi, projenin başlangıç noktası olan Gölbek Mahallesi'ndeki inşaat çalışmalarını yerinde izledi.

Gölbaşı Belediyesi'nin; sahipsiz sokak hayvanları için harekete geçtiği ve ilçede 50 bin metrekare alan üzerine 2 bin hayvan kapasiteli rehabilitasyon merkezinin kurulmasına yönelik inşaat çalışmalarına başladığı bildirildi. Gölbaşı Belediyesi; Konya yolu Gölbek Mahallesi, Haymana yolu Koparan Mahallesi'ne ise 84 bin metrekare alana 2 bin köpek kapasiteli kalıcı barınak, İncek Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde olmak üzere 4 noktada hizmet verecek Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezleri'nin yapımına başladı.





2 BİN HAYVAN KAPASİTELİ REHABİLİTASYON MERKEZİ



SABAH ekibi; projenin başlangıç noktası olan Gölbek Mahallesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaat çalışmalarına katıldı, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi'nin koordinatörlüğünde başlatılan barınak çalışmalarını yerinde izledi. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından; 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak 2 bin hayvan kapasiteli rehabilitasyon merkezinde 100 adet padok, karantina alanı, kısırlaştırma merkezi, ameliyathane, rehabilitasyon alanı, eğitim parkurları ve doğal yaşam alanları bulunuyor.





ŞİMŞEK: "HAYVANLAR DOĞAL YAŞAM ALANLARINA KAVUŞACAKLAR"



Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayvanlara doğal yaşam alanları oluşturmak istediklerini söyledi. Şimşek, şunları söyledi: Gölbaşı Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayvanlarımıza doğal yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor. Hayvanlardan korkan ve bazı saldırılarına maruz kalan vatandaşlarımızın taleplerini de duyuyoruz. Hayvanlarımız trafik kazalarıyla canlarını da kaybediyor. Dostlarımızı bir yere kapatmaktan ziyade onlara doğal yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Serbestçe gezebilecekleri, barınakların olduğu kafeslenmemiş, kendilerine ve çevreye zarar vermeden yaşayabilecekleri bir alan sağlayacağız. Bu alanda da yine köpeklerimizin her türlü bakımları ile ilgilenecek veteriner hekimlerimiz görev yapacak.





ERDOĞAN: "SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN LÜTFEN ÖN ALIN, SICAK VE GÜVENLİ BARINAKLAR KURUN"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşmuş ve belediye başkanlarından sahipsiz hayvanlar için sıcak ve güvenli barınaklar kurmasını istemişti. Erdoğan şunları söylemişti: "Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi buradan birinci derecede büyükşehirler olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz.

Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış. Bu meyvelerden hayvanlar nasiplerini alsınlar diye. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Bu adımları da atalım. Hem bu dediğim barınaklar hem bu dediğim ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak... Görüldüğü gibi artık kırsalındaki sorumluluk alanlarıyla birlikte nüfusumuzun yüzde 95'inin barındığı şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ama bu işi bir kenara bırakmak yanlış olur. Bunu bizim aşmamız lazım. Birinci derecede siz belediye başkanlarımızdan bunu bekliyorum. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor, bu anlayışta belediyelerimizin faaliyetlerini de eldeki imkanları seferber ederek destekliyoruz."



kutu2// 4 YAŞINDAKİ ASİYE ATEŞ, AĞIR YARALANMIŞTI



Gaziantep Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. SSaldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanınca ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaklaşık 1 yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi.