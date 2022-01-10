Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski savcıya 8 yıl 9 ay hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.S, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın ByLock kullanıcısı olması, 2014 yılı HSYK seçimleri öncesinde örgütün talimatları doğrultusunda FETÖ lehine çalışmalar yürütmesi, örgütle iltisakı ve bağının olduğuna dair dosyaya yansıyan beyanların bulunması dikkate alınarak, F.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık F.S'ye FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 7 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 10 yıl 6 aya çıkardı.

Sanık F.S'nin duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 8 yıl 9 aya indirerek sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle eski savcı F.S, 26 Kasım 2018'de Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliğinden" alt sınırdan uzaklaşılarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay, sanık hakkında hüküm kurulurken "TCK'nin 62. maddesindeki indirimin uygulanması gerektiğini" belirterek, kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.