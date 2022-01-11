"EGO zammı sinsi ve fahiş"

ABB iştiraki EGO Genel Müdürlüğü, kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması açısından M2, M3, M4 Metro ve ANKARAY hatlarına aktarma yapan 82 adet ücretsiz ring hattı uygulamasına 5 Ocak'ta son verildiğini açıkladı. SABAH'a konuşan ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Büyükşehir'in vatandaşların aktarma haklarını alarak esasen yüzde 100'ün üzerinde zam yaptığını açıkladı. Ünal; "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu zam bu haliyle hem sinsicedir hem de oldukça fahiştir" dedi. Fatih Ünal, şunları söyledi:



"Toplu ulaşımından sorumlu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki ulaşım ücretlerine hemşehrilerimizin ellerinden aktarma haklarını alarak esasen yüzde 100'ün üzerinde zam yapmıştır."





"Halbuki ücretsiz aktarma hakkı sayesinde hemşehrilerimiz uygun koşullarda ulaşım yapabiliyorlardı. Yeni durum ile bu haktan tamamıyle mahrum kaldılar."



"4,5 TL yapıldığı iddia edilen ulaşım ücreti, aktarma hakkının kaldırılması ile esasen halkımıza 6,75 TL olarak yansımıştır. Yapılan zam bu haliyle hem sinsicedir hem de oldukça fahiştir."



"ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM SÜREKLİ KAN KAYBEDİYOR



"Mansur Yavaş'ın, CHP'li belediyenin iş başına gelmesinden sonra metro hatları ve otobüs seferlerinde ciddi aksaklıklar gözlenmektedir.

Yenimahallelileri metroya ileten teleferik, iş bilmezlik nedeniyle atıl durumda kalmıştır. EGO Cepte uygulamasının çalışmadığına dair yoğun şikayetler gelmektedir. EGO'da ciddi bir işbilmezlik ve yönetim zaafiyeti olduğundan kaynaklı Ankara'da maalesef toplu ulaşım sürekli kan kaybetmektedir."





"ULAŞIMA YENİ YATIRIMLAR ELZEMDİR"



"Sayın Mansur Yavaş seçilmeden önce Ankara'yı metro hatları ile donatacağı sözünü vermişti lakin göreve geldiği 3 yıldan bu yana 1 metre dahi metro hattı açmamıştır. Halbuki Ankara'da ulaşıma her dakika yatırım yapılmazsa mevcut trafik altyapısı da bir müddet sonra çıkmaza girer. Nitekim Ankara şu an o talihsiz durumu yaşamaktadır."

EGO: EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN KALDIRDIK"



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki EGO Genel Müdürlüğü; ücretsiz aktarma uygulamasının kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması iddiasıyla ücretsiz aktarmanın kaldırıldığı öne sürüldü. EGO'nun açıklaması şöyle:



"Ankara'da Metro İşletmesinin açılmasıyla birlikte, toplu taşımacılık hizmetinde metro kullanımını cazip kılmak amacıyla, istisnai hat uygulaması başlatılmıştır. 28 Aralık 1997 tarihinde hizmete giren Batıkent-Kızılay (M1) Metro hattına entegre 46 adet ring hattımızda, 2001 yılına kadar ücretsiz aktarma istisnası sağlanmış ve bu tarihten sonra aktarma ücreti alınmaya başlanılmıştır.



"2014 yılında Kızılay-Çayyolu (M2) ve Törekent-Batıkent (M3) Metro hatlarının, 2017 yılında da Şehitler-AKM (M4) Metro hattının hizmete girmesiyle birlikte; bu metro hatları ve ANKARAY'a, 82 adet entegre ring hattında, 75 dakikalık süre içerisinde binen yolcuların ilk binişlerinden aktarma ücreti alınmamıştır."





"Batıkent (M1) Metro hattına aktarma yapmakta olan 46 adet ring hattında, ücretli aktarma verilmesi nedeniyle, yürütülen kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması açısından; M2, M3, M4 Metro ve ANKARAY hatlarına aktarma yapan 82 adet ücretsiz ring hattı uygulamasına da 5 Ocak 2022 tarihi itibarıyla son verilmiştir."