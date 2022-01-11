En büyük teleskopta sona yaklaşıldı

Erzurum
'da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi
'nin desteğiyle kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi
'nin (DAG) 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ndeki kurulum çalışmaları sürüyor. Gözlemevine, Rusya
'dan getirilen "Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobu"nun kurulması çalışmaları ise yüzde 85 oranında tamamlandı. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ATASAM) Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak şu bilgileri verdi:
Bina ve kubbede ufak rötuşlar kaldı. Kaplanmak üzere Rusya'ya gönderdiğimiz aynayı geçen ay getirdik ve ilk fırsatta yukarı çıkardık. Bunun haricinde büyük ve 2 tane küçük olmak üzere 3 aynamız var. Bunların teleskoba montajı kaldı.
Temmuz sonu ağustos başı gibi birinci aynanın yerleştirilmesinin ardından diğer aynalarla birlikte testlere başlayacağız. 2022'nin ekim ya da kasım ayı gibi ilk ışığı almayı planlıyoruz.
Optikleri oda sıcaklığında yerleştirmek istiyoruz ki sonra yaz ve kışın sıcaklık farklarının toleranslarını doğru yapabilelim. Optiklerde de mikron ve mikron altına inmek zorundayız ki gökyüzündeki derece açı saniye cinsinden hassas ölçümleri rahatlıkla yapabilelim.