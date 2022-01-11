FETÖ’nün Jandarma yapılanmasına operasyon

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 33 isim daha deşifre oldu. Daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.