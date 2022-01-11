Hava sıcaklıkları 6 -12 derece düşüyor

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çaşamba gününden gününden itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede düşeceğini kaydetti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece düşeceği belirtilerek, "Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların; Trakya'dan başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.