Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti
Giriş Tarihi: 11.1.2022 19:33

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly’i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i kabul etti.

Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin TBMM Başkanı Şentop'a bilgi verdi. Büyükelçi Saparbekuly, her yerde asayişin sağlandığını ifade ederken, barış gücünün de 2 gün içinde çıkmaya başlayacağını söyledi. Şentop, Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, istikrarın büyük oranda sağlanmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kazakistan'da istikrarın sağlanmasının bölge için de önemine işaret eden Şentop, "Türkiye olarak bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA