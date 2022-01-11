TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly’i kabul etti

Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin TBMM Başkanı Şentop'a bilgi verdi. Büyükelçi Saparbekuly, her yerde asayişin sağlandığını ifade ederken, barış gücünün de 2 gün içinde çıkmaya başlayacağını söyledi. Şentop, Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, istikrarın büyük oranda sağlanmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kazakistan'da istikrarın sağlanmasının bölge için de önemine işaret eden Şentop, "Türkiye olarak bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.