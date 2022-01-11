Türkali-1 kuyusunda başarılı akış testi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO
), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1
tespit kuyusunda, ilk rezervuar seviyesinde (R2) gerçekleştirdiği kuyu akış testini başarıyla tamamladı. TPAO'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son derinliğe ulaşıldı. TPAO, Batı Karadeniz
'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ultra derin denizde yer alan Türkali-1 tespit kuyusunda, ilk kuyu akış testini tamamladı. Test edilen seviyede günlük 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Test kapsamında yapılan analizler ve elde edilen verilere göre, kuyuda günlük 2,7 milyon metreküp tahmini gaz üretim potansiyeli bulunuyor. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi
tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor.."