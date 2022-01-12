Başsavcı Şahin’den Rusya’da birlik mesajı





KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ULUSLARARASI TEHDİT

Ülkelerdeki istikrar ve hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesinde önemli rol oynayan savcıların, bir araya gelerek güncel konuları değerlendirmeleri ve görüş alışverişinde bulunmalarının büyük önem arz ettiğini dile getiren Başsavcı Şahin, şunları kaydetti:

"Her ülkede görev yapan soruşturma makamlarının temel amacı, güvenli bir toplum için suç ve suçluyla etkin mücadele etmektir. Yaşadığımız yüzyılda ulaşım ve teknoloji alanınındaki baş döndürücü gelişmelere paralel olarak, başta terörizm, uyuşturucu madde ticareti, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve siber suçların hem nitelik hem nicelik olarak hızlı bir şekilde arttığı hepimizin malumlarıdır. Bu suçların, bir yandan ülkelerin ekonomisini ve kamu düzenini doğrudan tehdit ederken, diğer yandan da uluslararası toplumun huzur ve güvenliğini ciddi anlamda olumsuz etkilediklerini görmekteyiz. Sınıraşan suç örgütleri ülkelerin mevzuat boşluklarını ve teknolojiyi de kullanmak suretiyle faaliyet göstermekte ve kamu düzenlerine ciddi zarar vermektedirler. Bu durum, küreselleşen dünyamızda en önemli 'uluslararası tehdit' olarak karşımıza çıkmaktadır."