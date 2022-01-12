Başsavcı Şahin’den Rusya’da birlik mesajı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Savcılık Makamının 300. yıl dönümü dolayısıyla gittiği Moskova'da heyet başkanları toplantısında konuştu. Şahin, "Ülkeler arasında güçlü koordinasyon ve işbirliği olmadan sınıraşan örgütlü suçlarla etkili mücadele edilemez. Bundan dolayı ülkelerin soruşturma makamları koordineli olarak hareket etmeli ve karşılıklı işbirliği içerisinde bulunmalı" dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov'un resmi davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Rusya Federasyonu Savcılık Makamının 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan programlara katılan Şahin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyet başkanlarıyla yapacağı kabule de katıldı.
Kabul sonrasında Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov ile heyet başkanları arasında düzenlenen toplantıya katıldı. Şahin, burada açıklamalarda bulundu.
Rusya Savcılık Makamının 300. Yıl Dönümünü kutlayan Şahin, daveti için Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov'a memnuniyet duyduğunu ifade etti.
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ULUSLARARASI TEHDİT
Ülkelerdeki istikrar ve hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesinde önemli rol oynayan savcıların, bir araya gelerek güncel konuları değerlendirmeleri ve görüş alışverişinde bulunmalarının büyük önem arz ettiğini dile getiren Başsavcı Şahin, şunları kaydetti:
"Her ülkede görev yapan soruşturma makamlarının temel amacı, güvenli bir toplum için suç ve suçluyla etkin mücadele etmektir. Yaşadığımız yüzyılda ulaşım ve teknoloji alanınındaki baş döndürücü gelişmelere paralel olarak, başta terörizm, uyuşturucu madde ticareti, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve siber suçların hem nitelik hem nicelik olarak hızlı bir şekilde arttığı hepimizin malumlarıdır. Bu suçların, bir yandan ülkelerin ekonomisini ve kamu düzenini doğrudan tehdit ederken, diğer yandan da uluslararası toplumun huzur ve güvenliğini ciddi anlamda olumsuz etkilediklerini görmekteyiz. Sınıraşan suç örgütleri ülkelerin mevzuat boşluklarını ve teknolojiyi de kullanmak suretiyle faaliyet göstermekte ve kamu düzenlerine ciddi zarar vermektedirler. Bu durum, küreselleşen dünyamızda en önemli 'uluslararası tehdit' olarak karşımıza çıkmaktadır."
BAŞSAVCIDAN BİRLİK MESAJI
Ülkeler arasında güçlü koordinasyon ve işbirliği olmadan sınıraşan örgütlü suçlarla etkili mücadele edilemeyeceğinden bahseden Şahin, ülkelerin soruşturma makamlarının koordineli olarak hareket etmesi ve karşılıklı işbirliği içerisinde bulunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Şahin'e ziyaretinde, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer eşlik ediyor.