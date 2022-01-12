Bodrum’da narkotik operasyonu: 3 gözaltı

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir operasyona daha imza attı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgiler elde edilen 3 kişi gözaltına alındı. S.Y. ve Y.E.A.'nın Bodrumda, H.T.'nin ise Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi geçirildiği, gözaltına alınanların Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.