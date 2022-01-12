Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör
ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay
da hazır bulundu. ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Lazaris, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Ardından El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon
, Erdoğan'a güven mektubunu verdi. ANKARA