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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nu kabul etti

Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da hazır bulundu. ANKARA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Lazaris, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Ardından El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Erdoğan'a güven mektubunu verdi. ANKARA
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Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nu kabul etti
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