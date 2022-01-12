Kâğıthane’de köfteci olarak kullanılan minibüs yandı

İSTANBUL'DA park halinde bulunan ve köfteci olarak kullanılan minibüs bilinmeyen bir sebeple yandı. Minibüste bulunan çok sayıda tüpün patlamaması olası bir faciayı önlerken minibüsün sahibi, olayın kundaklama olduğu iddiasında bulundu.

Olay, 23.15 sıralarında Kâğıthane Nurtepe Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan Bircan Pakır'a ait köfte arabası olarak kullanılan minibüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜPLERİN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa sürede olay yerinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüsü söndürdü. Minibüste bulunan tüplerin yangın sırasında patlamaması olası bir faciayı önledi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Minibüs yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.



"ARABAMIN KUNDAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Olayla ilgili konuşan Bircan Pakır, "Bugün hava soğuk diye hiç tezgahımı açmadım. Burada köftecilik yapıyorum. Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum. Daha önce camlarımı kırmışlardı ben yeni yaptırdım. Onla mahkememiz sürüyor. Pandemiden dolayı çalışmıyordum. Kredi çekip bu arabayı almıştım. Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor" diye konuştu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.