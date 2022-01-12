Kılıçdaroğlu’na mahkemeden tokat gibi cevap!

Çanakkale'de geçtiğimiz Temmuz ayında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki kadın kolları üyelerinin şehre yaptığı ziyaret sırasında CHP otobüsünü durdurup "Reisi size yedirtmeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na ve Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen Vedat Aygören hakkında " Kamu Görevlisine Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçundan başlatılan soruşturmada savcılık, delilleri inceleyip kararını verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt'un müşteki olarak yer aldığı dosyayı değerlendiren Savcılık, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyip Vedat Aygören'i haklı buldu.

Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların ifadelerinde "Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Atatürk'e hakaret edildiğini duymadık" demesi üzerine Savcılık, TCK'nın 125. Maddesinde yer alan "gıyapta hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret fiilinin en az 3 kişi ile ihtilat ederek işlenmesi gerektiği, somut olayda söz konusu ihtilat unsurunun gerçekleşmediği" gerekçesiyle şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

"BEN BÖYLE İFTİRA GÖRMEDİM" DEMİŞTİ

Olayın ardından SABAH'a konuşan Aygören, "40 yıllık CHP'liyim, Ben böyle iftira görmedim" demişti. Açılan davalarda aklanmasının haklı gururunu yaşadığını söyleyen Aygören, " Ben işimde gücümde olan bir adamım. Dava üzerine dava açtılar. İddialarını okuduğumda neye uğradığımı şaşırdım. "40 yıllık CHP'liyim" demiştim. İnanmadılar. Kendilerini haklı çıkarmak için çıkıp "Partide üye kaydı yok" dediler. Atatürk'ü ve Atatürk'ün kurduğu bir partiyi sevmek için illa parti üyesi mi olmak gerek? Ben Atatürkçüyüm. Hala da CHP'liyim. Ama bunlar gibi CHP'li değilim. Allah'tan bu ülkede Savcılar var. Hak hukuk bilen hakimler var. Tanıkları dinlediler. Haklılığım ortaya çıktı." dedi.