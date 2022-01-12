Meclis’in yarısı Kovid geçirdi

OMICRON varyantının etkisi ile birlikte Türkiye
'de günlük vaka sayıları 70 binlere dayanırken TBMM'de de her gün birkaç milletvekilinin testinin pozitif çıktığı haberleri gelmeye başladı. Son hastalananlar ile birlikte AK Parti'de bugüne kadar testi pozitif çıkan milletvekili sayısı 130'a yaklaştı. Muhalefet milletvekillerini de katınca 600 milletvekilinin yarıya yakını Kovid geçirmiş oldu. İkinci kez Kovid olan milletvekilleri arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin
, AK Partili Mustafa Demir
, Tuba Vural Çokal
gibi isimler bulunuyor. Temaslı durumunda olduğu için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un da bir süredir toplantılara katılamadığı öğrenildi. Kovid testi pozitif çıkan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Özkan ise "Aşılar hastalığı önleyebilir ya da hafif seyretmesini sağlayabilir. Lütfen aşımızı olalım" dedi.