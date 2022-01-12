Şanlıurfa’da bir genç ölü bulundu

Şanlıurfa
'da 19 yaşındaki bir genç kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Eyyübiye
ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki A .K. kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Aile fertleri tarafından araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A .K.,burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.