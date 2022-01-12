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Giriş Tarihi: 12.1.2022 21:03

Şanlıurfa'da bir genç ölü bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir genç ölü bulundu

Şanlıurfa'da, 19 yaşındaki bir genç kafasından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki bir genç kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki A .K. kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Aile fertleri tarafından araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A .K.,burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Şanlıurfa'da bir genç ölü bulundu
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