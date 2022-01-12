TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanını kabul etti

Meclis Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna ile bir yandan mevcut iş birliği alanlarının derinleştirildiğini, diğer yandan da yeni iş birliği alanları oluşturulduğunu söyledi. İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin de artmakta olduğunu ifade eden Şentop, Ukrayna ile 2021'de 7,3 milyar dolara yükselen ikili ticaret hacminin yeterli olmadığını vurgulayarak, "10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz baki" dedi.



Türkiye'nin, Ukrayna'da yaşanan sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğine tam desteğimizi bir kez daha teyit etmek isterim" diye konuştu.