İGA’dan, Artwist “Artıktan Sanata” Projesi ile çocuklar yararına müzayede

Prof. Atalay, heykellerinde atık ya da geri dönüşüm temasından çok atığa ve geri dönüşüme olan duyarlılığın artırılması, atık ile ekolojik sorunların ilişkisine yönelik bir bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Pek çok parçanın bir araya gelmesiyle üretilen eserlere hâkim olan doku, üç boyutlu görünüm sağlıyor.

16 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya kadar teklif verme sürecinin devam edeceği müzayedeye çıkan eserlere en yüksek teklifi veren kişiye, belirlenen vakıf ya da derneklere bağış yaparak eserleri alma hakkı tanınıyor. Eserlerin satışından elde edilen gelir ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı'na (ENEV) bağışlanacak.