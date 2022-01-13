Pandemi kahramanları muhtarlar ödüllendirildi

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde, Tuzla'nın 17 mahallesinde bulunan muhtarlar ile bir araya geldi. Suna Üstüner ve Dr. Şadi Yazıcı, muhtarların talep ve önerini dinlediler. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, muhtarlık ile ilgili gelişmeleri, Tuzla muhtarları ile paylaştı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Başkan Yazıcı, Suna Üstüner'e Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ürettiği ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti. Program sonunda ise toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.



"İNSANI MERKEZE KOYAN ANLAYIŞIN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİ"



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara vermiş olduğu önem ve ona bağlı olarak İçişleri Bakanlığımızın göstermiş olduğu kıymet ve muhtarlarımız ile aslında vatandaşlarımıza gösterilen kıymetin sinir uçlarında kamu hizmetini sunabilen belediyeler dâhil, muhtarlıklarla beraber gerçekten vatandaşını düşünen Cumhurbaşkanı'nın nasıl güzel işlere imza atabileceğini görüyoruz. Bugün burada İçişleri Bakanlığı'na bağlı daire başkanının muhtarlar ile toplantıya gelmesi devlet organizasyonu açısından insanı merkezi koyan anlayışın çok güzel bir örneğidir. Ben şahsım ve Tuzla halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve daire başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"PANDEMİ DÖNEMİNDE MUHTARLARIMIZDAN ÇOK DESTEK ALDIK"



İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ," Ben öncelikle Tuzla muhtarlarımıza ve kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sabah kahvaltısında istişare etme fırsatı yakaladık. Tüm dünyayı kasıp kavuran illet bir hastalık ile karşı karşıya kaldığımız bir dönem geçiriyoruz. Bu süreçte sahada muhtarlarımızdan çok destek aldık. Tek tek vatandaşlarımızı ziyaret ettiler, eksiklerini sordular. Vefa destek gruplarımızda aktif görev yaptılar. Belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın verdikleri destek sayesinde muhtarlarımız da sahada vatandaşlarımıza gidip eksikleri varsa hem belediyelerimize hem de kaymakamlarımıza bildirdiler. Bunun sayesinde de biz bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlattık diyebilirim" dedi.