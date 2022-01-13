Temaslılara PCR testi zorunlu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, dünkü Bilim Kurulu toplantısında alınan önemli kararları açıkladı. PCR testinin artık yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını duyuran Koca, şunları söyledi:
Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır.
Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.
Turkovac
aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu belirlendi. Turkovac aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı. Omicron
varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyor, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz.