“Alıcı” rölüne girerek suçüstü yakaladılar

İstanbul polisi, Ataşehir İnönü Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde yabancı uyruklu B.Y. ve B.O. isimli iki kişinin araçla kaçak ve sahte-kaçak içki satışı yaptığını tespit etti. Şüphelilerle irtibat kurarak "Alıcı" rolüne giren sivil polisler 3 bin lira karşılığında 30 şişe sahte-kaçak içki satın almak için anlaşma sağladı. Şüpheliler, Atatürk Mahallesi'nde "Alıcı" sandıkları sivil polislerle buluştu. İki şüpheli de yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 37 şişe kaçak-sahte içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan B.Y. ve B.O. isimli yabancı uyruklu iki kişi sınır dışı edildi.