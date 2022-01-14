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Giriş Tarihi: 14.1.2022 21:35

“Alıcı” rölüne girerek suçüstü yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Alıcı” rölüne girerek suçüstü yakaladılar

İstanbul’da araçla kaçak-sahte içki satışı ve servisi yapan iki kişi yakalandı. Sahte-kaçak içki satıcılarını, kendileriyle irtibat kurarak “Alıcı” rolüne giren ve 3 bin lira karşılığında 30 şişe kaçak içki satın almak için anlaşma sağlayan sivil polisler yakaladı.

İstanbul polisi, Ataşehir İnönü Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde yabancı uyruklu B.Y. ve B.O. isimli iki kişinin araçla kaçak ve sahte-kaçak içki satışı yaptığını tespit etti. Şüphelilerle irtibat kurarak "Alıcı" rolüne giren sivil polisler 3 bin lira karşılığında 30 şişe sahte-kaçak içki satın almak için anlaşma sağladı. Şüpheliler, Atatürk Mahallesi'nde "Alıcı" sandıkları sivil polislerle buluştu. İki şüpheli de yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 37 şişe kaçak-sahte içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan B.Y. ve B.O. isimli yabancı uyruklu iki kişi sınır dışı edildi.

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“Alıcı” rölüne girerek suçüstü yakaladılar
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