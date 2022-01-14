Bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı

Son günlerde parklardaki banklara zarar verildiği ve demirlerinin çalınması üzerine Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekiplerince bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelemesi sonucu, bankalara zarar vererek demirleri çalan 4 kişi tespit edildi. Tespit edilen M.Ş., S.D., İ.H.S. ve H.Ş. ekiplerce yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen M.Ş., S.D. ve İ.H.S mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, H.Ş. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, banklardan söktükleri demirlerle yürüdükleri görülüyor.