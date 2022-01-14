CHP, maaş farkı ödemelerini geciktirdi

CHP'NİN
, yasa teklifi görüşmelerini erteletmesi nedeniyle memurun yüzde 2.5'luk refah payı ile emeklilerin seyyanen artışları 15 Ocak'ta alınacak maaşlara yetişmeyecek. Meclis
'teki torba yasa teklifinin görüşmelerinde AK Parti
ve MHP kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesinin önünü açan maddeye yeni hükümler eklenmesine ilişkin bir önerge verildi. CHP
ve HDP bu önergeye itiraz etti. CHP'liler, önergeyi gerekçe göstererek toplantı yeter sayısı istedi. İki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca oturum 18 Ocak'a ertelendi. Tekliften kaynaklanan ek artışların 15 Ocak'taki maaşlara yetişmesi olasılığı böylece ortadan kalktı. AK Partililer, memur ve emeklinin ocak ayı maaş farklarını sonradan alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılacağı mesajı verdi.