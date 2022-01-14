İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan ahşap bir binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.



BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Bir dönem Çukur dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanıldığı öğrenilen bina, yangında kullanılamaz hale geldi. Ancak yangına müdahale eden itfaiye erinin tecrübesizliği ve itfaiye araçlarının bakımsızlığı yangında gözler önüne serildi.



İBB yönetimi tarafından bakımsız bırakılan itfaiye aracından bir türlü tazyikli su atılamayınca alevler tüm binayı sardı. Vatandaşın tepkisiyle karşılaşılan durumda itfaiye eri defalarca hortumu elinden düşürdü.





Büyüyen alevler, olay yerine sevkedilen takviye itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına alınabildi.