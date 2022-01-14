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Giriş Tarihi: 14.1.2022 21:35

İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi

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İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi

Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada çıkan yangın, İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'ndeki yeni dönem tecrübesizliğini gözler önüne serdi. Bakımsız bırakılan itfaiye aracından tazyikli su bir türlü bırakılamadı. İtfaiye erinin ise hortumu defalarca elinden düşürdüğü görüldü. Küle dönen binada çıkan yangın takviye ekiplerin gelmesiyle söndürülebildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan ahşap bir binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bir dönem Çukur dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanıldığı öğrenilen bina, yangında kullanılamaz hale geldi. Ancak yangına müdahale eden itfaiye erinin tecrübesizliği ve itfaiye araçlarının bakımsızlığı yangında gözler önüne serildi.

İBB yönetimi tarafından bakımsız bırakılan itfaiye aracından bir türlü tazyikli su atılamayınca alevler tüm binayı sardı. Vatandaşın tepkisiyle karşılaşılan durumda itfaiye eri defalarca hortumu elinden düşürdü.



Büyüyen alevler, olay yerine sevkedilen takviye itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına alınabildi.

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İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi
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