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Giriş Tarihi: 14.1.2022 14:02

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

AA
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-13 Ocak'ta, Bağcılar, Bayrampaşa, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kağıthane ile Pendik'te uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada yakalanan 21 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram metamfetamin, 2 bin 480 ecstasy, çeşitli miktarlarda bonzai, marihuana ve eroin, 12'şer kimyasal sıvı bidonu ile hidroklorik asit, 10 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, iki şarjör, kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu ile toplam 8 bin 490 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 6 şüpheli ise tutuklandı.

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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