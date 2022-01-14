Lüks villa vaadiyle dolandırıcılığa istenen ceza belli oldu

Evlilik vaadiyle kandırdığı kadınları kendilerine lüks villa alacağını öne sürerek dolandıran Erkan Gürsoy'un 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'da avukatlık yapan Nurcan Özdemir, Çankaya ilçesinden bulunan lüks villasını sarmak için kendisini Etham Salomon olarak tanıtan Erkan Gürsoy ile görüşmüştü. Erkan Gürsoy, İsrail vatandaşı olduğunu ve büyükelçilikte görev yaptığını belirterek, villayı da yanında bulunan ve yakında evleneceğini söylediği kız arkadaşına alacağını öne sürmüştü. Erkan Gürsoy'un Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vermesi üzerine şüphelenen Özdemir, Gürsoy'u İsrail Büyükelçiliği'ne sordurmuş, böyle bir isimde çalışan olmadığını öğrenmişti. Bu durum üzerine Özdemir ihbarda bulunmuştu. Gürsoy'un, 'Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve Türkiye'nin farklı illerinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 42 ayrı arama kaydı olduğu ve 6 yıldır arandığı tespit edilmişti.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürsoy emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık soruşturmayı tamamlayarak Gürsoy'un 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 7,5 yıla kadar hapsini talep etti. Gürsoy, iddianamedeki ifadesinde, kimseyi dolandırma kastı olmadığını, evlenmeyi düşündüğü kız arkadaşı M.G.'yi etkilemek için villaya müşteri olduğunu söyledi.