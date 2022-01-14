Solcu sendikanın İslam düşmanlığı hortladı

Kırıkkale Valiliği'nin gerçekleştirdiği uygulamalarla eğitimi dinselleştirme çabalarına yeni bir boyut kazandırıldığını ileri süren Eğitim-Sen, Valilik tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" ile "Gençlik Buluşmaları" faaliyetlerinin laikliğe aykırı olduğunu savunarak işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

İŞLEM HUKUKA AYKIRIDIR

Eğitim-Sen'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kırıkkale İl Müftülüğünün "Gençlik Buluşmaları" adıyla okul pansiyonlarında kalan öğrencilere manevi yönden katkı sağlamak amacıyla vaiz, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatip, müezzin kayyım gibi diyanet personeli görevlendirmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Yönetmelik hükmünde okul yönetimi, rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni dışında hiçbir kamu görevlisinin okullarda rehberlik görevi yürütemeyeceği açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle diyanet personeline okul pansiyonlarında rehberlik yaptırılması öngören Kırıkkale Valiliği söz konusu işlemi açıkça hukuka aykırıdır" denildi.



ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKKI İHLAL EDİLİYOR

"Sabah Namazı Buluşmaları" adıyla düzenlenen faaliyetin de hukuka aykırı olduğunu ileri süren Eğitim-Sen, bu uygulamanın da iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Yapılan açıklamada, "Okullarda dini eğitim zorunlu din dersleri ve seçmeli dersler aracılığıyla verileceği mevzuatça belirlenmiştir. Kırıkkale Valiliğinin bu işlemle söz konusu mevzuat hükümlerini değiştirmesi mümkün değildir. Hukuk devletinin en önemli gereklerinden biri olan normlar hiyerarşisi buna engeldir. Kırıkkale Valiliği bu işlemi kamusal imkanlar ve kaynaklar kullanarak dini eğitim ve özelde de belirli bir mezhebe özgü bir dini eğitim amaçlanmaktadır. Bu faaliyete katılmak istemeyen öğrenci ve velilerin bu hakları güvenceye alınmadığından bu işlem laiklik ilkesiyle birlikte din ve vicdan özgürlüğünü, iç hukuk hükmündeki çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmektedir. Aynı zamanda faaliyete konu Cuma günü eğitim-öğretimden yoksun kalacaklarından öğrencilerin eğitim-öğretim hakkını da ihlal etmektedir" ifadelerine yer verildi.