Vali Yerlikaya 2021 yılının asayiş rakamlarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın katılımıyla İstanbul Valiliği'nde 2021 Yılının Asayiş Değerlendirme açıklaması yaptı. Vali Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

"SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 485 OPERASYONDA BİN 754 ŞAHIS YAKALANDI. 426 ŞAHIS TUTUKLANDI"

Toplantıdan sonra konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Terör dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'umuzun da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. 2021 yılında, terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında, suç örgütüne yönelik 485 operasyonda 1 754 şahıs yakalandı. 426 şahıs tutuklandı" dedi.

"UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERDE BÜYÜK ORANDA DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelede bir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa, bizim de bu konuya bakışımız, tam da bu. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları, 5 yıl önce, 2017'de 363'ken, 2020'de bu sayı 131'e, 2021'deyse 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Bu amaçla, 2021 yılında, ilimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 66 bin 955 şahıs yakalanırken, 9 bin 534 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 393 bin 208 adet hap, 2 milyon 54 bin 782 adet sentetik ecza maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6 bin 414 şahıs tutuklandı. Son 5 yılda tutuklananların sayısı 31 bin 765 oldu" diye konuştu.

KADES İLE 56 BİN 80 İHBAR ALINDI

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda geçen yıl sonu itibariyle bu uygulamaya kayıt sayısı 426 bin 941'e ulaştı. 30 bin 444 kadına KADES bilgilendirmesi yapılırken, İhbar sayısı 56 bin 80 oldu. KADES İhbarlarında ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3 ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir zaman usanmayacağım ki, kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı kabul etmiyorum."

"SAHTE İÇKİ İMALATINDA KULLANILAN 285 TON ALKOLE EL KONULDU"

Yerlikaya, "2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenledik. 210 şüpheliyi yakaladık. 29 şahıs tutuklandı. Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu. İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarındaysa, 714 bin 353 paket kaçak sigara, 465 milyon 130 bin 488 makaron, 227 bin 475 kilogram tütün ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 865 operasyonda, 5 bin 2 şahsı yakaladık. 147 şahıs tutuklandı. Aynı zamanda çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları önlemek ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırmak için, Hayvan Durum İzleme Projesi, HAYDİ uygulanmaya başlandı. Bu mücadelede beraberiz. HAYDİ Projesi kapsamında 2021 yılında 86 kişiye cezai işlem uygulandı" ifadelerini kullandı.