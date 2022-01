KCK mülakatına girdi, 1 dakikada aday oldu

Terörist ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel 'in TBMM 'ye sunulan soruşturma dosyası ile çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Terör örgütünün uzantısı KCK heyeti, Güzel'in milletvekili adaylığını 1 dakikada onaylamış. Güzel, aynı anda iki teröristle mektuplaşmış. Mektuplarda kendisine yazılan şiirler de var. Bir teröristle 89 kez telefonda görüşmüş.Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığı 'na sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonu 'na havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle:Son gelen dosyada Güzel'in çeşitli zamanlarda ve değişik terör örgütü PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar A4 kâğıtlara basılmış ve altlarında ne zaman ve nerede çekildikleri yazılmış durumda. Kamuoyuna yansıyanlar dışında bazı kareler de dosyada bulunuyor.2017'de Diyarbakır'daki bir soruşturmada gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi. Gizli tanık, "Semra Güzel'in kod adı ....'dır. Bu kişi gelecek vaat ettiği için milletvekili olması önerildi. KCK heyetine girdi. 1 dakika içinde milletvekili adayı olmasına onay verildi" denildi.Nisan 2017'de öldürülen terörist Volkan Bora 'nın not defteri ele geçirildi. Bu defter günlük gibi; gayet muntazam yazılmış. Gün gün yapılan harcamalar, faaliyetler, eylemler, 'Şurayı bombaladık, şurayı bastık' gibi gün içindeki tüm terör faaliyetleri detaylı şekilde yazılmış. Bu not defterinde 5 kişinin cep telefonu numarası yer alıyor. Numaralardan biri de Semra Güzel'e ait.Semra Güzel, Volkan Bora ile aynı dönemde Ermenice kod ismi kullanan başka bir teröristle de yazışmış. Bu teröristin mektuplarında şiirler de bulunuyor. İki teröristle yazışmaları uzun süre devam etmiş.Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Dahok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş.Örgüt belgelerinin yanı sıra Güzel'in terör örgütünden kimlerle görüştüğünün telefon kayıtları da dosyada delil olarak sunuldu. Örneğin bir teröristle 89 kez telefon görüşmesi yapmış.HDP Milletvekili Semra Güzel ile PKK'lı terörist Volkan Bora'nın Kuzey Irak'taki terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları siyasetteki gündemini korurken, yeni kişiler ve yeni bağlantılar ortaya çıktı. Semra Güzel ile fotoğrafı bulunan Volkan Bora'ya ilaç temin ettiği iddia edilen hemşire Süreyya R.Ç.'nin üniversiteden arkadaş oldukları ve Semra Güzel'in akrabası olduğu ortaya çıktı. Araştırmada HDP Milletvekili Semra Güzel, terörist Volkan Bora ve hemşire Süreyya R.Ç.'nin Harran Üniversitesi'nden arkadaş oldukları belirlendi.