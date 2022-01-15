Yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK/YPG’li kardeşler yakalandı

KOCAELİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 ve önceki yıllarda, Suriye
'nin Afrin bölgesinde silahlı eylemlere katılarak, köylerde kimlik kontrolü yaptıkları belirlenen, PKK/ YPG üyesi yabancı uyruklu M.M. (44) ile kardeşi M.M.'nin (26) Kocaeli'nde olduğuna dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 2 kardeşin ülkeye kaçak yollarla girdiğini, bir süre İstanbul
'da saklandığını ve Kocaeli'nin Dilovası
ilçesine geldiklerini tespit etti. Saklandıkları eve baskın düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kardeşi yakaladı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan iki kardeş, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.