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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK/YPG’li kardeşler yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK/YPG’li kardeşler yakalandı
KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 ve önceki yıllarda, Suriye'nin Afrin bölgesinde silahlı eylemlere katılarak, köylerde kimlik kontrolü yaptıkları belirlenen, PKK/ YPG üyesi yabancı uyruklu M.M. (44) ile kardeşi M.M.'nin (26) Kocaeli'nde olduğuna dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 2 kardeşin ülkeye kaçak yollarla girdiğini, bir süre İstanbul'da saklandığını ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesine geldiklerini tespit etti. Saklandıkları eve baskın düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kardeşi yakaladı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan iki kardeş, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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Yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK/YPG’li kardeşler yakalandı
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