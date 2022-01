Kardeş belediye olan Trabzon Of Belediyesi ve Diyarbakır Sur Belediyesi işbirliğiyle Diyarbakır'da "Halay da Bizim, Horon da Bizim - Hamsi de Bizim, Ciğer de Bizim" sloganıyla hamsi şenliği düzenlendi. Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda gerçekleşen festivalde 2.5 ton hamsi ikram edildi. Diyarbakır Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda kardeş belediye olan Of Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından Hamsi Şenliği gerçekleştirildi. Kardeşlik bağlarının sağlamlaştırıldığı etkinlikte, alanda toplanan yüzlerce vatandaşa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından yaklaşık 2.5 ton hamsi ikram edildi.Karadeniz müziğinin ustalarından Onay Şahin, birbirinden güzel şarkılarını Diyarbakırlılar için seslendirdi. Trabzon'dan gelen folklor ekibi kemençe ve tulum eşliğinde, Diyarbakır folklor ekibi ise yöresel oyunlarla etkinliğe renk kattı. Hamsi ikramının ardından Trabzon ve Diyarbakırlı vatandaşlar alanda hep birlikte horon oynayıp, halay çekti.Hamsi festivali etkinliğinde konuşan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Diyarbakır bizim güzide kentlerimizden biri. Sur Belediyesi ile daha önce kardeş belediye çalışmamızı yapmıştık. Şimdi bu etkinlikle somut bir adım atıyoruz. Aslında sloganımız olan 'Halay da Bizim Horon da Bizim-Hamsi de bizim, Ciğer de Bizim' sözlerimiz her şeyi özetliyor" dedi.Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise, "İnsanlarımız arasında önyargıları kırıp atacağız. Ramazan'dan sonra da bu etkinliğin ciğer festivali de Of'ta yapılacak. Hep birlikte orada olacağız" ifadelerini kullandı.