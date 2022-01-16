İHA’lar gördü komandolar vurdu

Terör örgütü PKK'lı teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasında el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit düşmüştü. Mehmetçik, 3 şehidin kanını yerde bırakmadı. Hain saldırının ardından başlatılan 'Cezalandırma Operasyonları' sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
'MİSLİYLE KARŞILIK BULACAK'
'Cezalandırma Operasyonları' ile ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
TERÖRİSTLERE ADIM ADIM TAKİP
44 teröristin
etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.
Hassas şekilde belirlenen hedefler İHA'lar tarafından anbean takip edildi.
Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtaları ile hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.
Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle temas sağladı.
Öldürülen teröristlerin büyük bölümü, sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.