Yerli-yabancı ayırt etmeden destek veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Söke
'de kurulan Avrupa'nın en büyük beyaz kaplama kâğıt üretim tesisinin birinci etabının açılışını yaptı. Başkan Erdoğan açılışta şunları söyledi:
İlk etapta 800 kişi istihdam edilecektir. Ülkemizin 250 milyon dolarlık kâğıt ithalatını sonlandıracak bu tesis, 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. 450 milyon dolarlık cari açığın kapanmasını sağlayacak. 2. etapla 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. 1400 kardeşimiz evine ekmek götürecek.
Girişim ve istihdamda 2 kat, katma değer ve ciroda ise 9 kat artış yaşandı. Son 10 yılda özellikle sektörde yatırım tutarı 42 milyarı geçen 1166 adet yatırım teşvik belgesi düzenledik. 25 bin ilave istihdamın önünü açtık. 176 milyon lira sektörden gelen projelere destek sağladık. Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi dışlamadan herkese sahip çıkıyoruz. Bu topraklara değer katan, üreten, ihracat yapan tüm yatırımcılara destek veriyoruz.
Avrupa Birliği'ne karşı net 7.7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek hakarettir, cehalettir, saygısızlıktır. Bu ülkenin sanayisinden haberdar olmayanları kendi cehaletleriyle bırakıyorum. Türkiye
, sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine ulaşan, salgına rağmen 2.7 milyon ilave istihdam sağlayan, 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerini yakalayan, 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülke.
Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülke. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Onlar bilmese de, bilmek istemese de Türkiye büyüyor, güçleniyor, dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum.
Nasıl muhalefete rağmen ülkemizi eser ve hizmet siyasetimizle son 20 yılda rekordan rekora koşturduysak, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz.
400 BİN METREKARE ALANA KURULU
Proje, 250 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 400 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 550 milyon dolar yatırımla, Almanya menşeli makine parkıyla kurulan tesis, alanında Avrupa'nın en büyük fabrikası olacak. İlk etapta 600 bin ton, ikinci etabın devreye girmesiyle yıllık 1 milyon ton üretim yapacak. Yüzde yüz geri dönüşümlü atık kâğıttan üretim yapılacak. İlk etapta yılda 12 milyon ağacın, 2. etapta 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçilecek. Üretilecek kâğıt başta ilaç olmak üzere çok farklı sektörlerin ihtiyacını giderecek.