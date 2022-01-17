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Giriş Tarihi: 17.1.2022

-25 derecede vatan nöbeti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
-25 derecede vatan nöbeti

Pençe Harekâtı kapsamında Kuzey Irak’ta terörden temizlenen bölgelerde kurulan 395 üs noktasında, özel eğitimli komandolar dondurucu soğuğa rağmen vatan nöbeti tutuyor

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Pençe Harekatı" kapsamında, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi devam ediyor. Özel eğitimli komandolar, temizlenen bölgelerde kurulan 395 üs bölgesinde, dondurucu soğuğa rağmen vatan nöbeti tutuyor. Bölgede kar kalınlığı 1.5 metreyi aşarken Misalok Üs Bölgesi'nde ise kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaşıyor. Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesinde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü. Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre eksi 20 dereceyi gösterirken, bir üs bölgesinde ise soğuktan Türk bayrağı dondu. Öte yandan Tunceli'de devam "Eren Kış-6 Mercan Dağları" operasyonu kapsamında 5 sığınak imha edilirken, sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
KUZEY Irak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Hakurk bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Kaplan' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları devam ediyor. Operasyon kapsamında, Metina ve Hakurk bölgesinde kurulan üs bölgelerine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırı planladığı bilgisi üzerine, İHA ve keşif gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşif çalışmalarında, bölgede 6 PKK'lı terörist tespit edildi. Fırtına Obüsleri ve uzun namlulu ağır makineli silahlarla bölge ateş altına alındı. Verilen koordinatlarla yapılan nokta atışında, 6 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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-25 derecede vatan nöbeti
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