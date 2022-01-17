Örnek gösterilen deprem konutları teslim ediliyor

Salgın şartlarına rağmen geçen yıl 14 yurt dışı ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'deki yurt dışı ziyaretlerinin ilkini bugün Arnavutluk
'a gerçekleştirecek. Erdoğan, Arnavutluk'un kuzey bölgesinde bulunan Laç kentinde yaşanan deprem sonrasında Türkiye'nin başlattığı konut projesinin açılışını yapacak. Konutların hak sahiplerine teslimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek. İki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınacağı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
ile ortak basın toplantısı düzenlemesi ve Arnavutluk Meclisi
'nde bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın başkent Tiran
'da TİKA
tarafından restore edilen, 1821'den kalma Osmanlı
eseri Ethem Bey Camii
'nin açılışını yapması da bekleniyor.
ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti. Depremin ardından Türkiye bölgeye yardım eli uzatmış, Erdoğan depremzedeler için konutların inşası için talimat vermişti. Konutların temel atma töreni Aralık 2020'de düzenlenmiş, Erdoğan da videokonferansla bağlanmıştı. TOKİ tarafından yaptırılan inşaat 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerlerinden oluşuyor. Okul, ticaret merkezi ve oyun parkları ile bu proje Arnavutluk'ta yeniden inşaat çerçevesinde örnek proje olarak gösteriliyor.
ARNAVUT ÖĞRENCİLER: BU ZİYARET BİR FIRSAT
TÜRKİYE'DE
çeşitli üniversitelerde eğitim gören Arnavut öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'a yapacağı ziyareti değerlendirdi. Gazi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği öğrencisi Majda Hoxhalli, "Hem ekonomik hem politik katkı sağlayacaktır" derken. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Opera öğrencisi Erdin Sadiku "Arnavutluk küçük bir ülke ve Türkiye'den öğreneceği çok şey var" dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Nada Dosti ise "Stratejik iş birlikleri artacaktır" diye konuştu. AA