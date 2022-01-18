Haberler Gündem Haberleri İşçi servisi kaza yaptı, 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 18.1.2022 22:05

İşçi servisi kaza yaptı, 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İşçi servisi kaza yaptı, 4 kişi yaralandı

İşçileri taşıyan servis minibüsünün kaza yapması sonucu, 4 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti' ilçesinde işçi servisi kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza Halfeti ilçe girişinde polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir işçi servisi minibüsü, iddiaya göre sürücünün yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada 4 kişinin yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
İşçi servisi kaza yaptı, 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA