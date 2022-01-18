İşçi servisi kaza yaptı, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti' ilçesinde işçi servisi kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Halfeti ilçe girişinde polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir işçi servisi minibüsü, iddiaya göre sürücünün yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada 4 kişinin yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı