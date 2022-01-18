Kayseri’de 300 bin liralık hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte birçok hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 8 kişiyi tespit etti. Vatandaşların ev ve iş yerlerinden ziynet eşyası, elektronik malzeme ve el aletleri çalan F.Ö. (37), Y.B. (22), S.D. (29), T.Ç. (32), F.Ç. (50), Ö.P. (1), M.S. (31) ve S.A.'nın (28) yakalanması için 80 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. İkametlerine yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alınırken evde ise çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Evdeki aramalarda da çalıntı eşyalara el konuldu. Şüphelilerden S.D hakkında zile Asliyle Ceza mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi. 3'ü kadın 8 şüphelinin yaptığı hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyete götürülen 8 hırsızlık şüphelisi sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.