Olgunlaşmamış sebze-meyve satmak caiz değil

DİYANET İşleri Başkanlığı
, vatandaşlardan gelen, "Henüz olgunlaşmamış sebze ve meyvenin satışı caiz midir?" sorusunu yanıtladı. Diyanet'in cevabında, "İslam âlimleri, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) meyvesi olgunlaşıncaya kadar hurmanın ve aynı zamanda tânesi beyazlaşıp afetten emin oluncaya kadar da ekin satışını yasaklamasını gerekçe göstererek henüz olgunlaşmamış, kendisinden insan yiyeceği veya yem olarak yararlanılacak durumda olmayan sebze ve meyvelerin satışını caiz görmemişlerdir. İnsanlar için yiyecek, hayvanlar için de yem olarak kullanılabilecek durumda olan sebze ve meyvelere gelince; bunların henüz olgunlaşmadan satışı caizdir. Zira bu durumdaki sebze ve meyveler, kendilerinden yararlanılan ve değer taşıyan bir mal olarak kabul edilir" ifadelerine yer verildi.