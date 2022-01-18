Şehit asker için köylüler seferber oldu

Hakkarı'deki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, el bombasının kazara patlaması sonucu şehit düştü. Şehit Soytemiz'in naaşı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle üs bölgesinden kara ve havayoluyla alınamayınca köylüler ve korucular seferber oldu. Yer yer bir metreyi aşan karda yürüyerek üs bölgesine ulaşan Kadıköy halkı şehidin naaşını köye götürdü. Hava şartlarının düzelmesi üzerine helikopterle alınarak Hakkari
'ye götürülen şehidin naaşı, Fatih Kışlası
'nda yapılan törenin ardından memleketi Kırşehir
'e uğurlandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık
, sosyal medyadaki paylaşımında köylülere teşekkür etti.