Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi önünde hareketli dakikalar

İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşında bir gencin polis bariyerinden atlayıp bıçakla polise saldırdığı ileri sürüldü. Polisin ve gencin yaralı olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...