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Giriş Tarihi: 18.1.2022 11:08 Son Güncelleme: 18.1.2022 11:12

Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi önünde hareketli dakikalar

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi önünde hareketli dakikalar

Son dakika haberi: İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşında bir gencin polis bariyerinden atlayıp bıçakla polise saldırdığı ileri sürüldü. Polisin ve gencin yaralı olduğu öğrenildi.

İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşında bir gencin polis bariyerinden atlayıp bıçakla polise saldırdığı ileri sürüldü. Polisin ve gencin yaralı olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi önünde hareketli dakikalar
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