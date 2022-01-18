Türkiye, Arnavutluk’taki en büyük yabancı yatırımcıdan biri

Başkan Erdoğan, Arnavutluk
'un Panorama gazetesi için makale yazdı:
Salgın döneminde Türkiye
'nin 11 Balkan ülkesiyle 2021'deki dış ticareti önceki yıla oranla yüzde 37 arttı. Türkiye'nin Arnavutluk'ta 3.5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunmakta. 600'e yakın Türk firması 15 bin kişiye istihdam sağlamakta. Arnavutluk'taki en büyük yabancı yatırımcılardan biriyiz. 700 milyon dolarlık ikili ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
Arnavutluk, bir Türk firmasının üretiği antidrone sisteminin ilk alıcısı olduğu gibi Türk İHA ve SİHA'ların tedariki için 9.7 milyon dolarlık ek bütçeyi onayladığını duyurmuştur.
Geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle Türkiye 157 ülkeye medikal ekipman ve aşı yardımı sağlamıştır. Bu kapsamda Arnavutluk'ta 70 milyon euro maliyetle inşa edilen 150 yatağı, 6 ameliyathanesi ve 6 polikliniği bulunan "Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi" 68 günde tamamlanmış ve 21 Nisan 2021'de açılışı yapılmıştır.