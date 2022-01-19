Başkan Erdoğan Muhtarlara müjdeyi verdi! Muhtar maaşlarında yeni düzenleme

Başkan Erdoğan 3 yıl aranın ardından muhtarları Külliye'de ağırlıyor. Farklı illerden gelen muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mersin, Sakarya, Samsun, sivas'tan gelen muhtarlarımızla birlikte. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. 2019 yılına kadar muhtarlarımızla toplamda 50 kez bir araya geldik.

Bugün yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Tabi bu hiçbir cumhurbaşkanının hiçbir başbakanın başaramadığı bir rekordur. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin kullanılmaya başlanılan bir muhtarlık sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere, muhataplar belirlenmesini sağladık. 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi maaşlarının artırılması gibi pekçok iyileştirmeler yaptık.

MUHTARLARA MÜJDE

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle durcağız.

Köy konağı tarzında inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yerlerini belirledik. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konuk evini de 19 Ekim muhtarlar gününde hizmete açıyoruz.

Afetler sonrası AFAD'ın gönderdiği yardımları dağıtabilmek amacıyla muhtarlara özel bir sistem kuruyoruz. Yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Gerek koronavirüs salgınına, gerekse orman yangını ve sel felaketlerindeki mücadelelerimizde muhtarlarımız hep ilk sıralarda yer aldı. Bu muhtarlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün bir kez daha tüm kalbimle hissettim ki muhtarlar candır.

BU BULUŞMALARI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞANLAR OLDU...

Muhtarlarımız, yoldaştır, onlar sırtınızı dayayacağınız birer dağdır. Sizleri özlemişsiz. Sizlerin de bizleri özlediğinizi görüyoruz. Bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar olsa da biz muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayız. Sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce bu kardeşiniz için gazeteler muhtar bile olamaz manşeti attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara verdikleri değeri gösteriyor. Bu zihniyetin bir gecede muhtarların mühürlerini topattığını biliyoruz. Bunları yapan CHP idi. Şimdi siz bunların muhtar sevici kesildiklerine bakmayın. Şimdi yalan yanlış konuşuyor. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. Bunlara inanıyor musunuz? Bunlar palavra. Şanlıurfa'da çiftçiye elektiriği bedavaya vereceğini söyledi. Bu büyük bir yalan. Hadi elinde olan belediyelerde ver elektriği bedavaya. Ama bu yalan. Çünkü elektirik belediyeye bağlı değil. Devlete bağlı.

İşte bugün burada biz Cumhurbaşkanı siz mahallelerinizin köylerinizin anlı şanlı muhtarları oldunuz. Bir sonraki toplantıyı da ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yapmayı planlıyoruz. Birileri niye sadece kadın diyebilir. Biz kadınlarla mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu iyi biliyoruz.

23 İLDEN MUHTARLARI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son muhtarlar toplantısı 27 Aralık 2018'de yapıldı. O buluşma, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı olarak kayıtlara geçti.

Başkan Erdoğan, aralarında Aksaray, Osmaniye, Samsun, Mardin, Kahramanmaraş'ın da olduğu 23 ilden muhtarları ağırladı.

Başkan Erdoğan, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'ndan üç yıl sonra yeniden muhtarlarla buluşacak.

Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden önce 17 Mayıs 2019'da da İstanbul'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmişti.

Erdoğan, 19 Ekim 2020'de de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.