BOTAŞ’tan petrol boru hattındaki patlama ile ilgili yeni açıklama!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama ile ilgili BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, ugün saat 11.00

itibariyle petrol akışının yeniden başladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 Ocak 2022 günü Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve patlama sonucu çıkan yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup bugün saat 11.00 itibariyle petrol akışı başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.