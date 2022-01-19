İBB’ye böyle çöreklendiler

Giriş Tarihi: 19.1.2022

CHP’li yönetimin İBB’yi nasıl borç batağına sürüklediği ortaya çıktı. CHP teşkilatında görev yapan isimler, ‘liyakat’ gözetilmeksizin iştirak şirketlerinin yönetimine getirildi. Bu isimlerden sadece 35’ine bir yılda ödenen ‘huzur hakkı’ 3.6 milyon liraya ulaştı