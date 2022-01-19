Son dakika! Başkan Erdoğan: 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz

"3 SENEDE TOPLAMDA 6.4 MİLYAR LİRA ELEKTRİK DESTEĞİ KAYNAĞI TAHSİS EDİLMİŞTİR"

Erdoğan konuşmasında elektrik desteği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira elektrik desteği kaynağı tahsis edilmiştir." dedi.