Son dakika! Başkan Erdoğan: 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı.
"3 SENEDE TOPLAMDA 6.4 MİLYAR LİRA ELEKTRİK DESTEĞİ KAYNAĞI TAHSİS EDİLMİŞTİR"
Erdoğan konuşmasında elektrik desteği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira elektrik desteği kaynağı tahsis edilmiştir." dedi.
"20 BİN AİLEYİ DAHA ELEKTRİK DESTEĞİ KAPSAMINA ALIYORUZ"
Desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "50.4 milyon liralık kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı hanelerden isterlerse doğal gaz desteği olarak almalarını sağlayacak desteğin hazırlıkları tamamlandı." ifadelerine yer verdi.