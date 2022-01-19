Son sözleri ‘Benim katilim Marmaris Belediyesi’ oldu

Sabah Marmaris
'te kendini yakan ve hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici'nin (63) olay anındaki görüntülerine ulaştı. İki yıldır kömür depoladığı arazinin belediyeye ait olduğunu söyleyen zabıtalar, Ekici'den hemen boşaltmasını istemişlerdi. Görüntülerde Ekici'nin "Ben ölürsem, Marmaris Belediyesi
katilim olacak. Bunu böyle bilin. Kaç sefer aradım. (CHP'li Marmaris Belediye Başkanı) Mehmet Oktay
'a, (Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı) Osman Gürün
'e oy verdik, bu mu mükâfatı" dediği duyuluyor.