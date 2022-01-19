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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Son sözleri ‘Benim katilim Marmaris Belediyesi’ oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son sözleri ‘Benim katilim Marmaris Belediyesi’ oldu
Sabah Marmaris'te kendini yakan ve hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici'nin (63) olay anındaki görüntülerine ulaştı. İki yıldır kömür depoladığı arazinin belediyeye ait olduğunu söyleyen zabıtalar, Ekici'den hemen boşaltmasını istemişlerdi. Görüntülerde Ekici'nin "Ben ölürsem, Marmaris Belediyesi katilim olacak. Bunu böyle bilin. Kaç sefer aradım. (CHP'li Marmaris Belediye Başkanı) Mehmet Oktay'a, (Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı) Osman Gürün'e oy verdik, bu mu mükâfatı" dediği duyuluyor.
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Son sözleri ‘Benim katilim Marmaris Belediyesi’ oldu
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